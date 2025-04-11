Был трезв: Лука Сафронов назвал самое яркое воспоминание о Паше Технике

«Неловко сказать. Я помню, я как-то приехал на встречу, и я был после дня рождения своего, ну и был выпивший, а Паша был трезвый. Вот и поворот. Вот это было самое яркое. Я подумал, господи, как же стыдно — Паша сидит трезвый, а я выпивший», — рассказал Сафронов.

В тот день друзья смогли поговорить о делах. По воспоминаниям Сафронова, Техник всегда любил рассказать о музыке и ее создании — он ее обожал. Рэпер мечтал показать своей аудитории творчество в полной мере и объяснить, что «мир полон красок», но при жизни не успел полностью раскрыться как исполнитель.

11 апреля в Москве прощаются с Пашей Техником. Родные, близкие и друзья рэпера собрались у храма Петра и Павла. Также приехало много фанатов.