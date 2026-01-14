Бузова заявила, что ей не поможет ни один психолог

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему не доверяет психологам и гадалкам, отметив свою склонность к самостоятельному преодолению жизненных трудностей, сообщает kp.ru .

В ходе радиоэфира она поделилась негативным опытом посещения психолога, который убедил ее больше полагаться на собственные силы, не тратя время на чужие советы.

«(Была у психолога — ред.) первый и последний раз, после развода (с футболистом Дмитрием Тарасовым — ред.). Сходила и поняла, что мне психологи не нужны. Ни один психолог не поможет мне, во всем я разберусь сама. И разобралась», — подчеркнула звезда.

Бузова вспомнила, как на консультации специалист незамедлительно углубился в анализ ее детских воспоминаний. Находясь в подавленном состоянии после разрыва, она надеялась на поддержку, но вместо этого столкнулась с вопросами о ее взаимоотношениях с родителями. Ольга заявила, что прекрасно осознает свои связи с отцом и матерью, выразив недоумение относительно необходимости «рыдать на эту тему».

«После этого я больше не хожу к психологам и все свои проблемы решаю сама. Я аналитик, человек структуры и порядка», — заключила певица.

