Бузова рассказала, что ее профиль в Instagram* с 24 млн подписчиков взломали

Телеведущая и певица Ольга Бузова написала в Telegram-канале , что ее профиль в Instagram* (никнейм buzova86) с 24 млн подписчиков взломали мошенники. Это произошло 21 октября в 21:00 — уже тогда она не смогла войти в аккаунт.

В момент взлома Бузова летела на самолете. Она заметила, что хакеры от ее имени выставляют сторис с призывами перейти по ссылке. Телефоны и почту в профиле поменяли.

Телеведущая отметила, что розыгрышей и раздач подарков не проводит. Она не занимается этим ни в Telegram-канале, ни в иных соцсетях.

«Не переводите деньги! Не переходите по ссылкам в шапке профиля», — добавила Бузова.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

