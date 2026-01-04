«Буратино» собрал свыше 1 млрд рублей за 4 дня проката

Российский музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина за четыре дня проката собрал более 1 млрд рублей, сообщает РБК .

Кино вышло в прокат 1 января этого года. По состоянию на 14:50 воскресенья, его общие сборы составили 1 016 116 587 рублей.

Картина основана на повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Роли в фильме исполнили Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и Светлана Немоляева.

Вместе с «Буратино» в прокат в кинотеатры также вышли фильмы «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Первый собрал более 1 млрд рублей в первый день, сейчас общие сборы — свыше 2,3 млрд рублей. «Простоквашино» также преодолел отметку в 1 млрд рублей, это произошло в воскресенье.

«Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку 1 млрд рублей в прокате», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.