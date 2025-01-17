Будто остановила время: к какой пластике могла прибегнуть Кристина Агилера

Недавно американская певица Кристина Агилера поразила общественность своим молодым и свежим обликом, став предметом обсуждения в СМИ и соцсетях. Многим поклонникам кажется, что 44-летняя звезда будто «остановила время» и выглядит гораздо лучше, чем в молодости. Пластический хирург Любовь Гауэр поделилась наблюдениями о возможных методах, которые помогли Агилере достичь такого впечатляющего результата, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, одной из ключевых причин преображения исполнительницы стало значительное снижение веса. Тем не менее, простого похудения порой недостаточно — требуется комплексный подход. Для достижения гармонии в фигуре возможно применение липомоделирования, которое предполагает перераспределение жира, что может включать выделение объемов для ягодиц. Также хирург отметила, что певица могла прибегнуть к липосакции для устранения «жировых ловушек» после похудения.

В отношении груди медик упомянула, что, несмотря на прошедшее увеличение, есть заметные недостатки, такие как видимые шрамы. Что касается лица, то здесь Агилера явно использовала более современные методы.

«Здесь можно отметить полное следование тренду незаметного омоложения. То есть лицо выглядит моложе и гармоничнее, а сам пациент особо не меняется, и при этом следы вмешательств практически или вовсе незаметны», — отметила хирург.

Возможно, предположила Гауэр, Агилера воспользовалась ботулотоксином для борьбы с морщинами и эндоскопической подтяжкой лба, которая минимизирует видимость швов. Для коррекции средней трети лица и носослезных борозд звезде делали липофилинг, который помогает избежать отечности, свойственной филлерам.

Изменения в носу Агилеры также заметны, что может говорить о деликатной ринопластике. Кроме того, коррекция уголков губ, известная как хейлопластика, явно придает лицу более приветливый вид.