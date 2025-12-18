Бронежилет участника СВО передали в музей Реутова 2 декабря

В фонды Музейно-выставочного центра Реутова поступил бронежилет, принадлежавший 22-летнему военнослужащему, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Экспонат передали сослуживец бойца с позывным «Аза» и волонтер Татьяна Попова, которая доставила предмет из зоны боевых действий.

В церемонии участвовали представители общественных организаций, ветераны и учащиеся городских школ. Среди гостей были председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова, руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юрий Подымахин и руководитель городского объединения краеведов Наталья Малынова.

Заместитель председателя Общественной палаты Реутова Валех Елчиев отметил, что бронежилет станет напоминанием о подвиге погибшего и важности вклада каждого в общее дело. Участники подчеркнули значимость сохранения материальных свидетельств современных событий для объективного изучения истории и памяти о подвигах. Передача экспоната обеспечит его сохранность и доступность для исследовательской и выставочной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.