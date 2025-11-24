Брижит Бардо попала в больницу в Тулоне

В Сети распространилась информация о госпитализации 91-летней французской актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Var-Matin.

Предварительно известно, что Бардо была доставлена в больницу в городе Тулон.

91-летняя кинодива была госпитализирована в госпиталь «Сен-Жан» примерно 10 дней назад и до сих пор остается под наблюдением врачей. При этом что стало причиной госпитализации, не уточняется.

Массовый зритель знает Брижит Бардо по ролям в культовых фильмах, в том числе «Вива, Мария!», «Истина» и «Призрение». За свою карьеру она снялась в более чем 50 кинолентах, а также исполнила более 70 песен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.