Брдыщ стал новым героем советских ИИ-роликов в TikTok

В TikTok набирает популярность Брдыщ — абсурдный персонаж ИИ-роликов: рыба с головой собаки, которая заменяет людей на заводах и собраниях, сообщает «Север-Пресс» .

Брдыщ продолжил мем про Черемшу, который «замуровывал стены» в СССР. Новый персонаж получил больше ролей: он работает на заводе, служит в милиции, охраняет проходную и заседает в Кремле.

По одной из версий, Брдыщ появился в 1973 году после аварии на химзаводе. Михалыч уронил собаку в чан с обогащенным ураном, а оттуда вышло существо с песьей мордой и рыбьими жабрами.

Главный сюжет мема строится на том, что Брдыщ постепенно вытесняет людей из всех сфер. Рабочие перестают трудиться, цеха останавливаются, а персонаж берет на себя все функции — от охраны до проведения собраний.

Мем обыгрывает абсурд, однотипный язык ИИ-роликов, дикторский тон и чрезмерную ностальгию по советскому прошлому. Брдыщ стал популярным именно потому, что ничего не объясняет: он просто появляется в кадре и ведет себя так, будто всегда был частью советского быта.

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