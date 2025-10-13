Братья Самойловы из «Агаты Кристи» могут выступить вместе после 16 лет вражды

Впервые за 16 лет группа «Агата Кристи» может появиться в полном составе на сцене. Вадим Самойлов заявил, что готов помириться со своим братом Глебом, но только ради выступления на большом сольном концерте в «Лужниках», сообщает Mash .

Знаменитые братья окончательно разорвали отношения еще в 2010 году. Ни не общаются, не выступают вместе и вовсе просят организаторов концертов, чтобы близкие родственники не пересекались на мероприятиях.

При этом младший Глеб требует, чтобы его называли автором всех хитов «Агаты Кристи». Также он утверждает, что Вадим задолжал ему крупную сумму и пытается завести на родного человека уголовное дело. Глеб открыто заявляет, что именно он является автором всех популярных хитов группы, и просит за свое выступление 2,2 млн рублей.

Старший брат продолжает выступать на корпоративах, но берется только за крупные заказы. За концерт Вадим получает гонорар около 3,5 млн рублей. Теперь же он продумывает воссоединение с младшим братом ради сольника, хотя тот ушел из коллектива много лет назад. Фанаты считают, что всему виной любовь к одной женщине.

