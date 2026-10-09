Борисов и Янковский рассказали о дружбе на съемках «Битвы моторов»

Юра Борисов и Иван Янковский на предпоказе «Битвы моторов» (12+) в Нижнем Новгороде обсудили, как дружба за пределами площадки отражается в кино, сообщает pravda-nn.ru .

Предпоказ прошел в кинотеатре «Империя Грез». Из-за большого интереса зрителей организаторы открыли три зала. «Битва моторов» стала первой совместной работой Борисова и Янковского.

«Если дружба возникает, то это видно и на экране. Мне кажется, каждый чувствует это сердцем. И зритель тоже должен это почувствовать, когда будет смотреть кино», — сказал Юра Борисов.

Янковский признался, что давно мечтал поработать с Борисовым и создать что-то вместе с режиссером Ильей Маланиным. Получив предложение, он согласился за пять секунд. Борисов тоже давно хотел сняться с Янковским. По словам Маланина, картина прежде всего рассказывает о дружбе и людях, которые объединяются ради большой цели.

Действие фильма разворачивается в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель (Янковский) собирает команду для создания автомобиля «РуссоБалт», способного соперничать с иностранными машинами. Инженер Дмитрий Бондарев (Борисов) становится его главным союзником. После неудачной гонки Нагель решает доказать возможности машины на ралли Монако. Фильм выходит в прокат 8 октября.

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