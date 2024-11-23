Большой театр планирует продавать билеты на «Щелкунчика» через аукцион

Большой театр планирует продавать билеты на «Щелкунчика» через интернет-аукцион. Стартовая цена зависит от места, однако будет не ниже прошлогодней, сообщает Mash .

Размер ставки зависит от категории места. Если она не повышается в течение определенного времени, то билет аннулируется, а победителю предоставляется возможность выкупить его. Если же этого не происходит, то билет возвращается в продажу.

Продажи билетов на «Щелкунчика» до сих пор открыты из-за аукционной системы. При этом окончательное решение о внедрении системы торгов руководство учреждения еще не приняло.

Большой театр опирается на мировую практику. Например, подобная концепция действует в Венской опере.

Кроме того, система проведения торгов разработана с целью предотвратить деятельность спекулянтов, которые продают билеты по цене, в 10 раз превышающей заявленную. Однако стоимость билетов может оказаться слишком высокой и для конечного покупателя.