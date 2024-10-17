Большой концерт вокального объединения «Овация» состоится в Павловском Посаде

Большой концерт вокального объединения «Овация» (руководитель Александр Кустов) «Самые СЛИВКИ», состоится 27 октября в 14:00.

Гостей праздничного концерта ждет великолепные полтора часа песен и творчества от взрослых участников коллектива «Овация». В программе выступления солистов, популярные хиты разных лет и многое другое.

Дом культуры «Филимоновский» находится по адресу: г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 66.

Вход на концерт свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.