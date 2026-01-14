Большой Ильинский Рождественский фестиваль пройдет 17 января в Раменском округе

сегодня в 18:53

Большой Ильинский Рождественский фестиваль состоится 17 января в храме Петра и Павла в поселке Ильинский Раменского округа. В программе — чтение святочного рассказа Александра Круглова и выступления местных творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Раменского м.о.

17 января в 12:00 в храме Петра и Павла поселка Ильинский пройдет X Большой Ильинский Рождественский фестиваль. В рамках мероприятия прозвучит святочный рассказ Александра Круглова «В канун Сочельника» в сопровождении музыки местных творческих коллективов.

Фестиваль проводится по благословению настоятеля храма отца Димитрия при поддержке депутата Совета депутатов Раменского муниципального округа Сергея Демина. Организаторы отмечают, что с каждым годом фестиваль привлекает все больше участников и зрителей.

Юбилейный фестиваль продолжает традицию объединения жителей и гостей поселка в рождественские дни. Программа сочетает духовную составляющую с творческими выступлениями артистов. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Ильинский, улица Московская, дом 30. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.