Больше не скрывает: Нюша рассекретила нового возлюбленного при релизе трека

Певица Анна Шурочкина, известная как Нюша, поделилась кадрами с новым возлюбленным. Исполнительница перестала скрывать роман с диджеем и музыкантом Владом Ханецким.

Нюша опубликовала в социальных сетях отрывок своего нового трека «Полароид». На фотографии видно, что ноги артистки обнимает рука с татуировкой Blessed, что переводится как благословенный. Теперь артистка опубликовала видео под новую песню, в которое попал момент объятий с музыкантом.

Впервые пару заметили вместе летом прошлого года на игре MEDIA BASKET. Поклонники заметили, что они публикуют фотографии с отдыха, отмечая одинаковые локации. В том числе возлюбленный Нюши присутствовал на вечеринке по случаю ее дня рождения.

С 2017 по 2024 год Нюша была замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. У пары родились двое детей — Серафима-Симба и Саффрон. Артистка признавалась, что большую часть времени дочь и сын проводят с отцом.

Ханецкому 33 года, он профессиональный барабанщик и пианист. Он переехал в Москву из Саратова в 18 лет. Музыкант участвовал в одном из лучших барабанных шоу России Vasiliev Groove, был частью коллектива Дмитрия Бикбаева 4POST, сотрудничал с Джиганом. Сейчас он живет в Дубае и выпускает треки под псевдонимом Khaney.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.