«Большая удача»: Буланова оценила ренессанс своих песен в соцсетях

Популярная в 1990-х годах певица, автор хитов «Ясный мой свет» и «Не плачь» Татьяна Буланова заявила, что считает большой удачей внезапный ренессанс своих хитов среди современной молодежи в соцсетях, но объяснить его не может, сообщает RT .

«К сожалению или к счастью, формулы хита нет. Если бы она существовала и кто-то узнал эту формулу, то хиты были бы сплошь и рядом. Но это не так, поэтому хиты такие яркие — как жемчужины или ограненные бриллианты. Это сокровища, которые остаются на долгие времена», — также отметила певица.

По ее словам, композиция «Один день», которая сегодня невероятно популярна, увидела свет 13 лет назад. Точную дату ее создания Буланова не вспомнила. Только спустя десятилетие песня стала шлягером.

Аналогичная история приключилась и с треком «Белая черемуха». После релиза в 2004 году он не вызвал особого ажиотажа, остался практически незамеченным. Спустя 5-10 лет, он также неожиданно взлетел в чартах.

