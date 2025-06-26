Большая концертная программа, дискотека и огненное шоу ждут молодежь в ступинском парке

С 18:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная программа, включающая не только спортивные, творческие и интерактивные площадки, но и концерт, способный удовлетворить самые разные музыкальные вкусы.

Вечер откроет в 18:00 молодая группа «Гиперопека», которая представит публике «новый стандарт» в жанрах хард-рок и хэви-метал. Сразу за ними, в 18:20, сцену займет группа «Взгляд» с уникальными каверами на популярные хиты. Ценителей рока и панк-рока порадует кавер-бэнд NoName, выступление которого запланировано с 19:10 до 20:00. С 20:00 до 20:50 ступинцев и гостей города ждет выступление «Пьянству boys & Настя», которые исполнят мировые хиты в стилях рок, поп, блюз и рок-н-ролл.

Для тех, кто соскучился по летнему диско-вайбу, с 20:50 до 21:40 выступит дуэт Артемьев & Vaice, Sokol (вокал) с Евгением Цыганковым (ударные).

Завершит праздничный вечер в 21:40 яркое огненное представление от Bogema show, которое обещает стать кульминацией насыщенного дня.

Как отмечают организаторы, приглашаются все желающие весело и незабываемо провести время, насладиться музыкой и яркими эмоциями в ступинском парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.