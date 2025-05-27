Более десяти концертов пройдет в Дубне в рамках проекта «Музыка на Волге»

Летом Дубне пройдет более 10 музыкальных концертов под открытым небом. Это продолжение традиции, которая зародилась в прошлом году — музыканты Дубненского симфонического оркестра каждые выходные начали выходить на променад и давать бесплатные концерты для горожан и гостей наукограда на берегу Волги. К ним присоединились другие коллективы и исполнители. Также проект поддержали артисты Дворца культуры «Октябрь», которые играли для дубненцев в сквере Левобережья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый сезон обещает стать насыщенным. Откроет фестивальную программу яркий и харизматичный коллектив — «Трио им. Чайковского». Музыканты исполнят легендарные рок-хиты всех времен. Состав трио — уникален, ведь коллектив состоит из двух виолончелистов и ударника.

«В прошлом году мы обсудили с музыкантами нашего Дубненского симфонического оркестра идею — каждую неделю выходить к жителям с мини-программами. В итоге вместе мы запустили серию музыкальных вечеров. В этом году повторим полюбившийся дубненцам формат.

Впереди каждое воскресенье этого лета горожан и гостей города ждут лучшие исполнители, джазовый вокал, джем — сейшен ударных инструментов, симфонический оркестр, музыка в стиле ретро и многое другое», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Музыка вновь зазвучит на Волге уже 1 июня. Зрителей будут ждать в 19:00 на набережной им. Д. И. Менделеева (около волейбольной площадки). Концерты будут идти каждое воскресенье. Ограничения: 0+.

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