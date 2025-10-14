Более 80 чтецов продемонстрировали свой талант на конкурсе «Басни вслух»

12 октября во Дворце культуры «Яуза» состоялся традиционный ежегодный конкурс чтецов «Басни вслух», привлекший участников из разных уголков Подмосковья, включая Мытищи, Пушкино, Королев, Химки и другие города региона. Многие из них уже не первый год выступают на этом конкурсе, оттачивая свое искусство, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Каждый участник продемонстрировал свой уникальный стиль, артистизм и умение захватывать внимание публики, ведь басни — жанр, требующий не только литературного таланта, но и актерских способностей. Судьями была отмечена высокая подготовка всех участников, богатство форм подачи материала и оригинальность трактовки известных сюжетов. Итоги конкурса оказались достойными: каждый исполнитель получил заслуженную награду, подтверждающую его вклад в развитие искусства чтения и популяризацию жанра басни среди широкой аудитории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.