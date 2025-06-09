Более 8 тыс человек посетило фестиваль «Проект: ПОЭТ» в музее-заповеднике Пушкина

С 6 по 8 июня на территории музея-заповедника А. С. Пушкина в усадьбе Большие Вяземы состоялся литературный фестиваль «Проект: Поэт». На фестивальных мероприятиях побывали свыше 8 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Все наши крупные музыкальные, литературные летние фестивали, проходящие в Подмосковье, носят в себе и просветительскую идею в том числе. Чехов, Чайковский, Пушкин, Достоевский — эти фамилии, каждая из которых является столпом русской культуры, связаны с нашим регионом, и мы стараемся через массовые мероприятия, через развитие мест, связанных с этими великими именами, приобщать самый широкий круг к нашему национальному достоянию, обращать внимание людей на то, как богат в культурном, в туристическом плане наш регион. Фестиваль „Проект: ПОЭТ“ объединяет поэзию, музыку и живое слово в особом пространстве, где прошли детские годы великого поэта. Усадьба „Вязёмы“ с ее богатой историей становится не просто площадкой проведения, а полноценным участником мероприятия. Мы наблюдаем замечательную тенденцию: сейчас, в наши дни, поэзия снова становится модной, поэты и чтецы снова собирают большие залы — это не может не радовать! И весь этот грандиозный праздник — праздник поэзии и русского слова мы старались сделать максимально понятным, разнообразным. Ждем гостей, зрителей, всех кто любит русскую культуру, русскую музыку и русское слово в Подмосковье!» — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Одно из главных культурных событий программы губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» прошло в музее-заповеднике А. С. Пушкина, усадьбе Большие Вяземы, месте, тесно связанном с жизнью великого русского классика.

«Если мы говорим о русской культуре, русском языке, то всегда вспоминаем имя Пушкина, родоначальника современного литературного русского языка и русской литературы. Недаром говорят, что пушкинское время — золотой век российской литературы. В усадьбе Вяземы прошли детские годы Пушкина, здесь рождалась русская культуры, русский язык. Ни для кого не секрет, что А. С. Пушкин до 7-летнего возраста не знал русского языка. Он говорил по-французски. Единственным человеком, который научил его говорить по-русски была его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Именно она научила нашего великого гения русскому языку, а не няня Арина Родионовна и не учителя. Не случайно в Захарове стоит единственный в мире памятник бабушке поэта. По всему миру есть памятники родителям, дядям, тетям поэтов и писателей, а вот бабушке всего лишь один, здесь, в Подмосковье. Такие фестивали проходят многолюдно и это замечательно. Больше людей узнают о музее, приходят сюда, приобщаются к русской культуре и литературе. Мы всегда рады нашим гостям», — отметил директор музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Открылся фестиваль 6 июня концертом заслуженного артиста России Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Вечером состоялся показ художественного фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Юра Борисов.

7 и 8 июня на открытых площадках музея-заповедника А. С. Пушкина свои программы представили: народные артисты России Борис Щербаков и Юлия Рутберг, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, а также Павел Деревянко, Евгений Чебатков, Слава Копейкин, поэтесса Таня Равилова с проектом РАВИ_ПИШЕТ, певица и автор песен VLADA MIRAVI с Universal Ballet под руководством Любови Magirani и другие.

Детская программа была представлена спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении Волжского русского народного хора им. П. М. Милослава и показом мультфильма «Ай да Пушкин» в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии.

В течении всех трех дней для больших и маленьких гостей фестиваля проходили мастер-классы. Тематические арт-объекты и фотозоны, расположенные на территории усадьбы, помогли создать неповторимую атмосферу поэзии и творчества.

Посетители фестиваля в рамках дополнительной программы могли ознакомиться с экспозицией музея-заповедника А. С. Пушкина в главном здании усадьбы Большие Вяземы.

Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» проводится в регионе с 2021 года, а с 2024 года он проходит в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Цель фестиваля — создать точку притяжения молодых талантливых авторов и условия для свободного самовыражения, а также заинтересовать в поэзии и разножанровом искусстве зрителей разных возрастов. Сохранение русской культуры и национальных традиций, вовлечение молодежи в творческую деятельность особенно важно во времена запрета русской культуры за рубежом.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы: ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“ и Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.