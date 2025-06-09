Более 70 полотен представят на художественной выставке в Серпухове

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» откроется в Серпуховском историко-художественном музее 11 июня. На ней представят более 70 живописных полотен выдающихся мастеров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогут увидеть работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана и т. д. Они будут представлены в современном пространстве «Каретного сарая» в специально разработанной экспозиции. Выставка будет дополнена мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением.

«В декабре 2023 года мы открыли новое выставочное пространство Серпуховского историко-художественного музея — галерею „Каретный сарай“ — проектом „Маковские. Константин и Владимир“, который посетили более 47 тысяч человек. И сейчас, в 2025 году, залы галереи встречают уже третью межмузейную выставку „Море великих. От Айвазовского до Кандинского“», — напомнил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Выставка станет одним из флагманских событий туристического проекта «Лето в Подмосковье». Мероприятие всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла, а также естественную и символическую связь жизни человека с морем.

«Море всегда было источником вдохновения для множества художников, поэтов и писателей всех времен. Оно способно пробуждать самые глубокие чувства, будоражить воображение и заставлять мечтать о дальних горизонтах. Уверена, выставка оставит приятные впечатления и теплые ощущения на долгое время», — сказала и. о. директора Серпуховского историко-художественного музея Анна Костырина.

Выставка разделена на тематические разделы. В ее основе лежат произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из других музеев.

«Безбрежные морские просторы, первозданная красота южной и северной природы, далекие страны и города, люди, живущие рядом с морем и щедрые морские дары — все это можно увидеть сейчас в выставочных залах Серпуховского художественного музея», — сказала Светлана Усачева, научный консультант выставки, кандидат искусствоведения.

Участие в создании выставки принимали бренд «Библиотека ароматов», а также Национальная электронная библиотека «Свет» при поддержке Российской государственной библиотеки.

Приобрести билеты на выставку можно на сайте музея. Мероприятие будет идти до 11 января 2026 года.

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