Более 6,5 тыс зрителей побывали на театральном фестивале «Мелиховская весна»

С 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел юбилейный XXV международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Спектакли фестиваля посетили свыше 6,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Юбилейная Мелиховская весна получилась насыщенной, фестиваль увидели больше 6500 зрителей. Не помешала театральным впечатлениям комплексная реконструкция, которая проходит в настоящий момент на территории усадьбы Антона Павловича Чехова. К следующему фестивалю будут отреставрированы её главные объекты, включая дом писателя и флигель, где он создал знаменитую «Чайку». Появятся дополнительные инфраструктурные изменения вокруг этого уникального мемориального места. Мы продолжим развивать музей-заповедник, чтобы он с комфортом и без ущерба для исторической составляющей мог принимать большое количество туристов и новые театральные коллективы со всего мира», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Вниманию любителей театрального искусства были представлены как постановки по произведениям А. П. Чехова, так и пьесы, рассказывающие о жизни великого русского классика. В спецпрограмму этого года вошли также спектакли по произведениям Уильяма Шекспира.

«Количество зрителей фестиваля растет с каждым годом. На этом фестивале мы расширили количество форматов, добавив творческие встречи с известными режиссерами и актерами. Это вызвало большой интерес у публики. Значит продолжим работу в таком направлении и усилим параллельную программу фестиваля на следующий год новыми именами, с которыми зрители смогут пообщаться в Мелихове», — сказала директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева.

В фестивале приняли участие больше 20 театральных коллектив из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Всего для участия в фестивальной программе этого года было подано 142 заявки из 18 стран.

В рамках фестиваля состоялось свыше 30 мероприятий: помимо спектаклей, гостей ждали творческие встречи с известными режиссерами и артистами.

Отдельную специальную программу представила на фестивале Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. В нее вошли спектакль «Метаморфозы. Святая простота» по произведениям Чехова и документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», снятый к 165-летию автора. Также при участии Академии были организованы встречи со знаменитыми театральными и киноактерами и режиссерами.

В фестивале в этом году приняли участие Никита Михалков, Лев Додин, Елизавета Боярская, Борис Любимов, Владимир Хотиненко, Марк Розовский, Сергей Урсуляк, Антон Шагин и многие другие известные деятели культуры.

Еще одним специальным событием, приуроченным к фестивалю, стало проведение при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Мелиховской школы молодых театральных критиков. В апреле прошел дистанционный этап школы, на участие в котором было получено 150 заявок от молодых критиков, журналистов и блогеров, пишущих о театре, из России, Беларуси и Казахстана. В рамках фестиваля «Мелиховская весна» состоялся очный этап: 20 участников, успешно прошедших отбор на дистанционном этапе, оттачивали свое мастерство под началом опытных наставников в течение всех фестивальных дней.

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