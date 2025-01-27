Более 600 жителей Клина поучаствовали во всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб» состоялась в Клину в понедельник — в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акцию провели у Молодежного центра «Стекольный», в учреждениях образования Клина и общественных организациях округа — в колледже «Подмосковье», в гимназии имени В. И. Танеева, в лицее имени Д. И. Менделеева, в пансионате «Клинский», в Высоковском КДЦ, в клубе Решоткино, в Союзе десантников городского округа Клин.

В акции приняли участие волонтеры Лиги Молодежных инициатив г/о Клин, Молодой Гвардии Единой России, депутаты Совета депутатов городского округа Клин, фракция «Единая Россия» и ветераны Клина.

Участники акции заполняли именную хлебную карточку, получали кусочек блокадного хлеба весом 125 граммов, чтобы помянуть всех, кто погиб от голода в годы блокада Ленинграда.

Память погибших от голода почтили минутой молчания.

В понедельник утром глава городского округа Клин Алена Сокольская поздравила единственную в Клину женщину- ветерана Великой Отечественной войны, которая воевала на Ленинградском фронте и помогала организовывать «дорогу жизни» для блокадного Ленинграда.

В Клину сейчас проживает еще два жителя, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.