Более 60 мероприятий провели в Раменском округе в честь 80-летия Победы в ВОВ

Более 60 мероприятий провели в Раменском округе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Раменском муниципальном округе широко отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным администрации, в рамках празднования состоялось 61 мероприятие, которые посетили 3718 человек.

Центральными событиями стали онлайн-акция «Бессмертный полк», раздача георгиевских лент, торжественные возложения цветов к мемориалу на площади Победы и выставка портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также был представлен арт-проект «Правда жизни», посвященный поддержке участников СВО и волонтеров.

Разнообразные форматы — от онлайн-активностей до живых концертов — позволили вовлечь в празднование широкий круг жителей, включая молодежь. В Раменском традиции чествования подвига предков передаются из поколения в поколение, сохраняя память о героях.

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