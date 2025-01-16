Более 500 экскурсий на предприятиях провели для школьников Москвы в 2024 году

В 2024 году более 50 тыс. девятиклассников Москвы приняли участие в профессиональных пробах. Для них организовали свыше 500 экскурсий на ведущих предприятиях города, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы второй год предлагаем пройти программу комплексной профориентации девятиклассников, которая помогает сделать более осознанный выбор», — отметила Ракова.

Один из основных элементов программы, которая состоит из шести этапов, — профессиональные пробы. Они позволяют юным москвичам глубже погрузиться в интересующее направление. Пробы проходят в современных мастерских и лабораториях столичных колледжей. Для ребят организовывают также экскурсии на городские предприятия.

По результатам прошлой приемной кампании 76% девятиклассников, которые поступили в колледжи на бюджет, прошли программу комплексной профориентации. В 2025 году в ней примут участие более 70 тыс. московских девятиклассников.

Ребята попробовали себя в различных направлениях. Так, в Московском государственном образовательном комплексе школьникам рассказали о специальностях в сфере промышленных технологий и креативного дизайна. В колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 ребята высаживали растения, а в колледже московского транспорта поуправляли электропоездом с помощью симулятора.

В 2025 году школьники смогут посетить компании резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», компанию «Гиперглобус», где увидят, как устроено пищевое производство и т. д.

Подробности о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, представлены на портале «Школа.Москва», в Telegram-канале «Колледжи Москвы» и одноименном сообществе в соцсети «ВКонтакте».