Более 50 тысяч человек посетили выставку Русского музея на ВДНХ за месяц

С начала сентября по февраль 2026 года в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». За месяц ее посетили свыше 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

«За первый месяц экспозиция привлекла больше 50 тысяч москвичей и туристов, по ней провели свыше 350 экскурсий», — рассказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В выставочных залах павильона можно увидеть 115 произведений искусства, привезенных из Петербурга. Среди экспонатов — картины известных художников: Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина и Валентина Серова.

В первом разделе экспозиции представлены произведения иконописи мастеров московской школы. Среди них можно увидеть работы таких выдающихся художников, как Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков. Здесь же можно увидеть произведения Жерара Делабарта, созданные в конце XVIII столетия. На этих полотнах запечатлена допожарная Москва: Кремль, Красная площадь, Царицыно и ряд других значимых объектов.

Во втором разделе представлены работы с 1920 по 2010 годы, которые анализируют развитие Москвы после революции. Третий раздел фокусируется на возвращении городу статуса столицы в 1918 году.

В заключительной части выставки представлены портреты выдающихся горожан XX века. Среди них — знаменитые деятели культуры: Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

Экспозиция принимает гостей ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Подробная информация и условия посещения опубликованы на сайте комплекса.