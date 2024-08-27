Более 5 тыс жителей отметили предстоящий День города в Ленинском округе

В минувшие выходные прошли мероприятия в поселениях, приуроченные к празднованию Дня Ленинского городского округа и города Видное, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

. Культурно-развлекательные мероприятия прошли в Измайлово, Боброво, Володарского, Горки Ленинские, Новодрожжино, Мисайлово и в Расторгуевском парке. В торжествах приняли участие более пяти тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба городского округа Станислава Каторова.

«Наши поселки славятся своей культурой и традициями. День округа — это не только торжественное мероприятие, но и повод для всех жителей собраться вместе и провести время с пользой. Сотрудники культуры очень ответственно подошли к подготовке праздничной программы и ее реализации», — сообщает начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

В пресс-службе рассказали, что учреждения культуры округа подготовили собственные программы, которые были рассчитаны на молодежь, взрослых и детей. В каждом населенному пункте жителям представили свою изюминку. На мероприятиях были представлены игровые зоны, различные мастер-классы, одними из которых было изготовление заготовок для литья окопных свечей, выступления музыкальных групп, а также были организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.