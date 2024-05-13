Более 4,5 тысяч подарков собрали в ходе акции «Москва помогает»

За прошедшие две недели в рамках акции «Москва помогает» удалось собрать более 4,5 тыс. подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Наиболее частыми подарками стали средства личной гигиены, носки и подарки для детей. Также жители и гости столицы приносили вещи, термобелье и стельки.

Чаще всего горожане приходили в пункты сбора на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова.

В ближайшее время посылки отправят адресатам. Среди них почти тысяча упаковок со средствами личной гигиены, около 900 комплектов термобелья и пар носков, более 700 посылок со сладостями и более 450 игрушек и книг.

Всего за два года было собрано более 3,7 млн вещей для жителей новых регионов. В Москве открыто 13 пунктов сбора программы, куда можно принести вещи и подарки.