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Более 400 мероприятий пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Чехове

1 декабря в городском округе Чехов стартует проект губернатора Московской области «Зима в Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» запланировано проведение более 400 культурных и спортивных мероприятий.

В городских парках состоится развлекательная программа «Парк зажигает огни», открытие «Резиденции Деда Мороза» и мастер-классы. Каждую неделю будут проходить разнообразные активности для детей и взрослых.

1 декабря откроется главный каток на Советской площади. В программе открытия — показательные выступления фигуристов и хоккеистов, файер-шоу и массовое катание на коньках.

21 декабря у главной елки на Советской площади жители встретятся с Дедом Морозом, а 23 декабря пройдёт «Ёлка желаний». Каждый может исполнить детскую мечту, сняв шар с елки.

В новогоднюю ночь на Советской площади пройдут интерактивные программы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также концертная программа. На катке пройдет костюмированный конкурс.

В праздничные каникулы во Дворце культуры «Дружба» пройдут Елки для детей.

Чеховский городской театр подготовил новогодние спектакли и пешеходные экскурсии с Дедом Морозом.

На главном катке 7 января пройдёт ледовое шоу Татьяны Навки.

8 января в ДК «Дружба» и Чеховском благочинии состоится Рождественский спектакль «Ванька Жуков».

В течение всего зимнего сезона на главном катке можно бесплатно покататься на своих коньках.

Информацию о мероприятиях можно найти на страницах главы городского округа Чехова в социальных сетях, на официальном сайте и социальных сетях администрации.

Проект «Зима в Подмосковье» также предполагает украшение округа. В этом году установят 30 новогодних елок и более 20 световых конструкций, чтобы разнообразить праздничную атмосферу городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.