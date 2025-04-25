Более 400 юных патриотов Чехова приняли участие в смотре-конкурса строя и песни

В Чехове проходят мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победе. Одним из таких стал смотр строя и песни школьников и студентов образовательных учреждений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже 16 лет ежегодно ребята равняют шаг и исполняют патриотические песни. В этом году в патриотическом соревновании приняли участие 18 команд школ и 3 средних и высших образовательных организаций.

Почетными гостями стали ветераны — труженики тыла, дети войны и участники локальных сражений, специальной военной операции и представители общественных организаций.

В мероприятии 420 мальчишек и девчонок демонстрировали командный дух, дисциплину и оригинальный подход к конкурсу. У всех были тематические костюмы, которые показали не только различные рода войск, но и разные эпохи.

«Этот год особенный для нашей страны. Мы отмечаем 80-летие Великой Победы, которая стала символом мужества, стойкости и единства нашего народа. Мы помним о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. А Смотр строя и песни является одним из важных элементов патриотического воспитания молодежи. Он помогает прививать любовь к своей стране, быть готовыми к ее защите и оставаться верными своему Отечеству», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Выступление ребят оценивало компетентное жюри, в числе которых были офицеры одной из воинских частей округа. По итогам конкурса победителями среди школьных отрядов стали гимназия № 2 и Любучанская средняя школа, а среди студентов — Мещерский филиал Московского областного колледжа. Призёры конкурса: школа № 10 п. Троицкое, школа Чехов-3, школа № 3, гимназия № 7, «Чеховский техникум» и «Московский областной финансово-юридический институт».

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