Более 40 мероприятий провели в Реутове к 85-летию города

На минувших выходных городской округ Реутов с размахом отпраздновал свой 85-летний юбилей. В общей сложности масштабные мероприятия посетили более 28 тысяч жителей и гостей Реутова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С пятницы на территории наукограда было проведено порядка 40 мероприятий. Для горожан была подготовлена насыщенная программа, охватившая все возрастные категории. Праздничные пространства развернулись на нескольких площадках — от парков и улиц до спортивных арен.

Торжественные активности начались с самого утра. В парке «Фабричный пруд» состоялись праздничный забег, турнир по лазертагу и показательные выступления по самбо. Для юных гостей работали анимационные программы, а на творческой площадке «Все песни — любимому городу!» прошли концерты коллективов. Центральный парк стал культурным центром дня: здесь работали арт-маркет, выставки школьных музеев, научные шоу и мастер-классы. Также прошли турниры по баскетболу и настольному теннису.

Кульминацией празднования стал грандиозный гала-концерт III областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Мероприятие проходило с 12:00 до 22:00 на открытой площадке между Александровским сквером и Центральным парком. Одним из главных сюрпризов для зрителей стало яркое выступление популярной певицы Mona. Насыщенный праздничный день оставил у всех участников только положительные эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.