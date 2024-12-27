Более 350 границ территорий памятников утвердили в Подмосковье в 2024 году
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
В нынешнем году Главным управлением культурного наследия Московской области принято 3️5️8️ распоряжений об утверждении границ территорий и режимов использования территорий объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выпуск указанных нормативных правовых документов позволил обеспечить границами территорий 556 объектов культурного наследия:
- 162 объектов культурного наследия федерального значения;
- 226 объектов культурного наследия регионального значения;
- 168 выявленных объектов культурного наследия.
В 2024 году правительством Московской области утверждено 3️5️ постановлений об установлении зон охраны, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.
Принятие постановлений правительства Московской области позволило обеспечить зонами охраны 115 памятников истории и культуры:
- 44 объектов федерального значения;
- 71 объект регионального значения.
Границы территории и зоны охраны позволят обеспечить сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.