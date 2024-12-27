Более 350 границ территорий памятников утвердили в Подмосковье в 2024 году

В нынешнем году Главным управлением культурного наследия Московской области принято 3️5️8️ распоряжений об утверждении границ территорий и режимов использования территорий объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выпуск указанных нормативных правовых документов позволил обеспечить границами территорий 556 объектов культурного наследия:

162 объектов культурного наследия федерального значения;

226 объектов культурного наследия регионального значения;

168 выявленных объектов культурного наследия.

В 2024 году правительством Московской области утверждено 3️5️ постановлений об установлении зон охраны, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

Принятие постановлений правительства Московской области позволило обеспечить зонами охраны 115 памятников истории и культуры:

44 объектов федерального значения;

71 объект регионального значения.

Границы территории и зоны охраны позволят обеспечить сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.