Более 3,5 тыс новых книг закупят в библиотеки Люберец в 2025 году

Свыше 3 500 экземпляров новых книг поступят в Центральную библиотеку им. С. Есенина городского округа Люберцы этим летом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках программы государственной поддержки модернизации библиотек и пополнения их книжных фондов в ЦБ им. С. Есенина планируется закупить порядка 3 530 новых экземпляров книг. Это детская литература, произведения школьной программы, учебные и дидактические материалы, классика русской и зарубежной литературы, книжные новинки текущего года», — рассказала директор Центральной библиотеки им. С. Есенина Евгения Ерченкова.

Новые экземпляры поступят в библиотеку летом текущего года.

Центральная библиотека им. С. Есенина — это крупная сеть, в состав которой входят 13 библиотек. Книжный фонд учреждения составляет более 281 тыс. единиц, цифровой — свыше 11 тыс. электронных изданий.

Также в этом году будут закуплены книги, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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