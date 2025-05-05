Более 35 тыс человек поучаствовали в акции «Библионочь 2025» в Подмосковье

В конце апреля библиотеки Подмосковья приняли участие в общероссийской социально-просветительской акции «Библионочь 2025». Мероприятия к акции организовали в более чем 900 библиотеках 56 муниципалитетов региона. Было проведено свыше 2 тысяч встреч с писателями, интерактивных программ, спектаклей и театрализованных представлений, викторин и других активностей, в которых приняли участие более 35 тысяч читателей библиотек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне темой выбрана «Свои герои». В библиотеках в рамках акции «Библионочь» читали стихи и прозу, пели песни военных лет, показывали литературно-музыкальные композиции, провели патриотические конкурсы и наградили победителей, открыли выставки и фотозоны. Библиотекари вместе с читателями отдали дань памяти тем, кто ковал победу на фронте и в тылу. Не забыли и о собаках, которые в годы Великой Отечественной помогали спасать раненых, предупреждали об опасности, перевозили людей и грузы.

Так, в Волоколамской библиотеке стартовал проект «Дорога к Победе», приуроченный к празднованию 80-летнего юбилея праздника. Студенты и преподаватели колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С. Г. Строганова представили экспозицию из 45 уникальных работ, ставших напоминанием о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Протвинские библиотекари показали театрализованную постановку «Идут по войне девчата» — истории о судьбах женщин, прошедших через войну. В постановке также приняли участие местные поэты и музыканты.

Интерактивная программа «Научный полк», состоявшаяся в библиотеке Одинцова, рассказала о подвиге научных коллективов, студентов и преподавателей вузов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.

Во многих библиотеках прошла Международная историческая акция «Диктант Победы». В ней приняли участие центральные библиотеки Долгопрудного, Королева, города Пушкино, Раменского, Чехова, Фрязина, Истры, Красногорска, библиотеки им. А. С. Горловского и им. В. В. Розанова в Сергиевом Посаде и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.