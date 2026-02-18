Более 30 снеговиков представили на творческом фестивале в Ленинском округе

В парке «Апаринки» города Видное подмосковного Ленинского городского округа 14 февраля состоялся первый творческий фестиваль-конкурс «Видный Снеговик». Участниками мероприятия стали более 30 команд, включая семейные коллективы, группы учащихся, сотрудников организаций, а также индивидуальных участников. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Для гостей была организована развлекательная программа: работали ярмарка с тематической атрибутикой, фотозона и фотовыставка „История снеговика“, зона теплого очага, проводились мастер-классы по росписи, игровая программа и концерт. Кульминацией стал парад снеговиков, в котором участники представили заранее подготовленные скульптуры», — отметила заместитель начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

Уточняется, что оценка работ проводилась по нескольким критериям: оригинальность и творческий подход, художественное исполнение и эстетичность, сложность и техника исполнения, соответствие теме и номинациям. Помимо парада, для всех желающих был организован конкурс на лучшего снеговика из снега, где участники создавали скульптуры непосредственно на площадке.

«Мы впервые проводим конкурс-фестиваль „Видный снеговик“ и рады, что погода позволила воплотить задуманное. Школы, учреждения культуры и семьи представили творческие работы, каждая из которых отличалась оригинальным подходом. Уверена, что этот фестиваль станет традиционным в Ленинском округе», — добавила Лариса Лазарева.

Фестиваль завершился церемонией награждения. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получили специальные призы. Также были учреждены дополнительные номинации, в которых отметили наиболее яркие работы. Все участники получили памятные сувениры и медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.