Более 3 тысяч человек посетили каток на улице Панфилова в Химках

Вот уже две недели каток на улице Панфилова в Химках радует химчан. С момента открытия в начале декабря площадку уже посетили 3 430 любителей коньков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь ледового покрытия — 1,3 тысячи квадратных метров. Для посетителей подготовили удобную инфраструктуру: лед с разметкой, теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков.

«Каток на улице Панфилова открывается из года в год и стал привычным местом для жителей разных возрастов. Химчане приходят сюда, чтобы провести вечер с друзьями или близкими, научить детей кататься. Для нас важно, чтобы такие зимние традиции оставались частью городской жизни», — подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Раздевалка впечатляет особой атмосферой: она оборудована шкафчиками сборной России по хоккею, одним из которых когда-то пользовался знаменитый игрок Александр Овечкин.

Каток находится между домами № 12 и № 15 на улице Панфилова. Площадка работает каждый день с 10:00 до 22:00. Вход свободный для всех желающих.

Даже в небольшой плюс искусственный лед останется крепким благодаря современной холодильной установке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.