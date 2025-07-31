Более 3 тыс человек посетили фестиваль «Улетный фест» в Домодедове

Фестиваль «Улетный фест. Битва трибьютов» собрал в деревне Павловское городского округа Домодедово более трех тысяч поклонников рок-музыки. В этом году мероприятие впервые прошло в двухдневном формате: в первый день на сцену вышли англоязычные трибьют-группы, во второй — коллективы, исполняющие легендарные хиты отечественного рока. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы расширили фестиваль: сделали его комфортнее — больше еды, зон отдыха, вдвое увеличили количество посадочных мест. Важно, чтобы гости могли провести весь день на площадке с удовольствием», — отметил генеральный продюсер фестиваля Роман Харланов.

Для гостей подготовили не только музыкальную программу, но и развлекательные зоны, конкурсы, а также экскурсии по предприятию, на территории которого проходил фестиваль.

«Очень теплая атмосфера, интересные люди, множество активностей. Случайно увидела афишу — и не пожалела, что пришла», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Фестиваль с каждым годом набирает популярность. В следующем году он сменит название, но, как подчеркивают организаторы, главная идея останется прежней — живой звук, атмосфера единства и любовь к рок-музыке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.