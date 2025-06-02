Более 2,5 тыс человек посетили открытие фестиваля «Каникулы» в «Горках Ленинских»

1 июня, в День защиты детей, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошел первый день нового культурного фестиваля «Каникулы» от продюсерской компании Ильи Авербуха. Для гостей работали 10 площадок, объединяющих природу и творчество, архитектурные инсталляции и отдых с гамаками и шезлонгами; спорт и велнес, лекции и дискуссии, чтение и рукоделие, театр и музыку, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Особой популярностью у посетителей пользовался лекторий фестиваля, в котором актриса и писательница Елизавета Арзамасова прочла отрывки из своих книг о Костике из Солнечного переулка. По окончании программы более часа актриса общалась со своими поклонниками.

Центром события стала уникальная театральная сцена, выполненная в стиле стародачной веранды, на которой выступили хедлайнеры фестиваля: Мастерская Брусникина и театр «Практика» с постановкой для детей и взрослых детей «Хорошо, что я такой», воспитанники «Академии Игоря Крутого», группы «Твое далеко» и «Максим Свобода». Завершила музыкальную часть программы певица, автор песен и музыкант Ксения Минаева.

«Каникулы» — это фестиваль семейных ценностей, и я рад, что мы создали здесь, в Горках Ленинских, такую тёплую домашнюю атмосферу, которая, уверен, сохранится до завершения проекта 6 июля. Хочу сказать, что создавать «с нуля» всегда очень сложно, поэтому я благодарю всех, кто поддержал эту инициативу: Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Московской области, Министерство культуры и туризма Подмосковья, Благотворительный фонд «Сила Веры» и команду музея «Горки Ленинские», — рассказал режиссер Илья Авербух.

«Горки не один век считались лучшим местом для летнего отдыха. А каникулы — лучшая летняя традиция. Именно поэтому большой культурный фестиваль „Каникулы“ мы встретили здесь, на гостеприимной комфортной площадке музея-заповедника „Горки Ленинские“. Уверен, что фестиваль станет новой точкой летнего притяжения. Программа позволяет проводить всё время каникул на свежем воздухе и находить новые впечатления, счастливое вдохновение и отдых от суеты. Миссия фестиваля „Каникулы“ — создать бесконечный праздник свободы творчества и самовыражения в уникальном историческом месте. Уверен, нам это удалось», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фестиваль «Каникулы» будет проходить в музее-заповеднике «Горки Ленинские» каждые субботу и воскресенье июня. Каждые выходные гостей фестиваля ждет разнообразная программа.

7–8 июня на главной сцене Мастерская Виктора Рыжакова представит постановку «Секрет би-дуби-бу», а Karlsson Haus спектакль «Пой, Юсси, пой!». Также посетителей ждет лекция по диджеингу, занятия по брейк-дансу, мастер-класс по созданию воздушных змеев, украшений, обвесов на сумку, по тафтингу, линогравюре и росписи.

6 июля кульминацией фестиваля «Каникулы» станет церемония закрытия. На сцене музея-заповедника «Горки Ленинские» выступит группа Uma2rman, а главным режиссером мероприятия выступит Илья Авербух.

Билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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