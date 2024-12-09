сегодня в 19:18

Более 25 мероприятий пройдет в парках округа Химки на этой неделе

На этой неделе парки городского округа Химки приглашают жителей и гостей на увлекательные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческие мастер-классы помогут раскрыть ваши таланты: рисование, лепка и создание поделок проходят под руководством опытных наставников.

Образовательные лекции и экскурсии познакомят с природой, культурой и историей нашего города.

Обучающие лекции и экскурсии откроют для вас мир природы, культуры и истории нашего города. Не упустите возможность посетить экскурсию по выставочному комплексу «Артишок», где представлены пять тематических выставок.

Все мероприятия абсолютно бесплатны и не имеют возрастных ограничений. Приходите с друзьями и семьей, чтобы сделать эту неделю яркой и насыщенной событиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.