Более 200 снимков представят на фотовыставке в Солнечногорске

Юбилейная выставка фотошколы Ксении Чебиряк начнет работу в Музейно-выставочном комплексе «Путевой дворец» в Солнечногорске в воскресенье, 9 марта. В экспозиции представят свыше 200 снимков за авторством выпускников разных лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

В выставке примут участие 78 фотохудожников. Зрители увидят оригинальные фотографии в жанрах: портрет, натюрморт, репортаж, пейзаж, детская и семейная фотография, архитектурная макросъемка, food и travel.

В этом году школе исполняется 15 лет. За это время она подготовила и выпустила более 400 специалистов.

«Идея выставки — показать, какие разные пути выбирают ученики после окончания школы, насколько каждый из них уникален, какое разнообразие жанров и стилей может предложить фотография. В настоящее время школу представляет еще один профессионал своего дела, замечательный фотограф и преподаватель Александр Май», — рассказала ведущий научный сотрудник МВЦ «Путевой дворец» Елена Леонова.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Торжественное открытие состоится 15 марта в 14:00 (12+) по адресу: ул. Красная, 84.

Возрастное ограничение: 12+.

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