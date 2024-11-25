Более 20 тысяч человек приняли участие в форуме «Наследие» в Москве

Собянин: в форуме «Наследие» поучаствовали более 20 тысяч человек

Седьмой форум «Наследие» собрал рекордное количество участников — свыше 20 000 специалистов, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

Уже пятый год подряд российская столица выступает площадкой для международного диалога, где молодые профессионалы из России и стран-партнеров обсуждают вопросы интеграции исторического наследия в современную городскую среду.

Форум «Наследие» включает множество активностей: от деловых встреч и образовательных семинаров до масштабного городского фестиваля. Участники также могут присоединиться к познавательным экскурсиям и попробовать свои силы в творческих состязаниях.

Команда студентов из Саратова одержала победу среди 12 регионов-участников, представив проект по адаптации старинного особняка к современным реалиям. Их концепция предполагает создание масштабного комплекса, объединяющего спортивные, культурные и развлекательные функции. Примечательно, что все представленные на конкурс проекты обладают потенциалом для реального воплощения и практического применения.

Всего в форуме поучаствовали более 20 тысяч человек. Этот показатель стал рекордным.