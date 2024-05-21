Более 20 тыс человек посетили музеи Подмосковья в рамках акции «Ночь музеев»

На мероприятиях, организованных в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», в государственных музеях Московской области побывали 20,5 тыс. человек. В этом году темой акции стала «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», посвященная Году семьи, который отмечается в 2024 году в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Больше всего посетителей принял историко-художественный музей «Новый Иерусалим». В «Ночь музеев» там побывали более 10 тыс. гостей. В «Новом Иерусалиме» были организованы «Музейный Art QuiZ», интеллектуальные игры для детей и родителей, интерактивная программа «От царства к империи» по выставке «Формула Руси. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», квест в темноте «Ночной дозор» по постоянной экспозиции музея и многое другое.

В Серпуховском историко-художественном музее в музейную ночь побывали более 3 тыс. человек. Гостей ждала тематическая экскурсия «Тайны купеческого особняка» по усадьбе купцов Мараевых и иммерсивная программа «Маковские. В кругу друзей» по выставке «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в новом музейном пространстве — Каретном сарае. Работа выставки продлена до 11 августа.

Лекции, экскурсии, мастер-классы, детские игровые программы, показ редких экспонатов из фонда музея, музыкальное представление «Ирландское шоу», организованные мемориальным музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину посетили более 2,2 тыс. человек.

В Московской области действуют более 60 музеев регионального и муниципального подчинения.

За 2023 год более 2 млн человек стали посетителями государственных музеев Московской области. Муниципальные музеи посетили 1,9 млн человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.