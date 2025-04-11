Более 20 детей в Ленинском округе осваивают гусли

В детской школе искусств «Времена года» в поселке Развилка Ленинского округа в текущем учебном году впервые открыто отделение по обучению игре на гуслях. Это уникальное направление появилось благодаря поддержке администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас в России уделяется большое внимание сохранению народной культуры и традиций, а гусли — это древний русский музыкальный инструмент, который ни в коем случае не должен быть забыт. Открыть данное направление мы мечтали давно, и в 2024 году с этой просьбой мы обратились к главе Ленинского округа Станиславу Каторову. Он поддержал нас: нам было выделено дополнительное финансирование для обучения гуслям 10 человек, еще 2 места мы организовали своими силами», — сказала директор Детской школы искусств Ирина Андрушко.

Она уточнила, что желающих обучаться на безвозмездной основе набрали очень быстро, что приятно удивило сотрудников учреждения культуры. Более того, ребятам пришлось пройти конкурсный отбор, так как на 12 учебных мест претендовали свыше 20 человек.

Обучает юных гусляров молодой педагог Дарья Ивановна Уляшина, в прошлом году закончившая с отличием Российскую академию музыки имени Гнесиных.

На сегодняшний день ребята репетируют как сольные композиции, так и играют в трио и квартетах.

«Дети-гусляры — это украшение любого концерта в нашей школе искусств. Кроме того, они участвуют в конкурсах народных инструментов за пределами школы и Ленинского округа. В копилке наших достижений уже есть победа трио гусляров на областном конкурсе юных исполнителей и победы гусляров-солистов на региональном и на всероссийском уровне», — добавила Ирина Андрушко.

Аналогичное направление действует и еще в одном учреждении Ленинского округа — в детской школе искусств в Видном. Здесь игре на гуслях уже второй год обучаются 10 ребят.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.