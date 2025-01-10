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Более 17 млн человек посетили музеи и выставки в Москве в 2024 году

Свыше 17 млн человек посетили столичные выставки и музеи по итогам прошлого года. Традиционно каждый месяц проводилась «Московская музейная неделя», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один из главных проектов года — выставка „Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х“ в Музее Москвы. Ее посетили больше 60 тыс. человек», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Наиболее популярными площадками у жителей и гостей мегаполиса стали Московский зоопарк; музей-заповедник «Царицыно»; музеи-заповедники «Коломенское», «Останкино и Кусково», музейное объединение «Музей Москвы», а также Мемориальный музей космонавтики.

Традиционную ежемесячную акцию «Московская музейная неделя» с 2019 года посетили более 4,5 млн человек.

Кроме того, на музейных и выставочных площадках в 2024 году состоялось свыше 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов. Посетителями мероприятия стали почти 1,3 млн москвичей и туристов.