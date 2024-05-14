Более 160 культурных площадок Москвы присоединится к акции «Ночь в музее»

Более 450 событий подготовят культурные площадки столицы в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 18 мая. Жителей и гостей мегаполиса ждут мастер-классы, спектакли, концерты, лекции и кинопоказы, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Всего к акции в этом году присоединится около 160 городских площадок: музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым

гости смогут посетить больше интересных локаций и событий», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что вход на мероприятия свободный, однако для посещения некоторых потребуется предварительная регистрация. Большинство площадок будут работать с 18:00 до 02:00.

В 18:30 в усадьбе Кусково все желающие смогут посетить музыкальный вечер «Джаз и не только», где студенты и преподаватели кафедры искусств РГСУ исполнят популярные инструментальные и вокальные композиции.

В 19:00 на площадке Государственного музея В.В. Маяковского на улице Красная Пресня жителям и гостям столицы представят литературную постановку «Я сам. Маяковский».

Арт-перформанс «Быть семьей» пройдет с 19:00 до 20:30 на парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника «Царицыно». В 22:30 можно будет посетить экскурсию по дворцовой части территории «Ночное Царицыно».

В 20:00 в Музее-квартире И.Д. Сытина состоится лекция-знакомство с кинематографом начала XX века. Участникам покажут видеофрагменты из лент того времени.

В 20:00 сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой приглашают на экскурсию по цветаевским местам Москвы. Маршрут пролегает от учреждения до бывшего Дворца графа Соллогуба на Поварской улице.

В 21:00 все желающие смогут посетить мастер-класс «Ночь в объективе», который пройдет в кинозале Государственного Дарвиновского музея. Профессиональные фотографы поделятся секретами качественной съемки в темное время суток. Слушателей научат снимать портреты, пейзажи, салюты, звездное небо и др.

В 22:00 начнется марафон «Читаем Пушкина при свечах». Первым на импровизированную сцену в саду Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке выйдет актер театра и кино Алексей Войтюк со стихотворением «Памятник».

Помимо этого, москвичи и туристы 18 мая смогут бесплатно посетить все подведомственные городу музеи и выставочные залы. Более подробную информацию или регистрацию на мероприятия можно найти на сайте акции.