Более 16 тыс человек посетили концерты «Город танцует в парках» в выходные

В парках Подмосковья начался второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. 8 и 9 июня состоялись очередные концерты, которые посетили 16,5 тысяч человек. Танцевальные коллективы продемонстрировали свое творчество в Электростали, Орехово-Зуеве, Ногинске, Дубне и Сергиевом Посаде, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 8 июня, концерт в парке «Авангард» в Электростали посетили 2 тысячи человек, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве — 4 тысячи, в центральном парке Ногинска — 5 тысяч. В воскресенье, 9 июня, в парке на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне собрались 2,5 тысячи зрителей, а в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде — 3 тысячи человек.

Финалистами стали следующие команды: танцевальный коллектив Art Project (г.о. Электросталь), коллектив эстрадного танца «Феерия» (Павлово-Посадский г. о.), дом танца «Наследие» (Орехово-Зуевский г. о.), танцевальный коллектив BABYLON (Богородский г. о.), коллектив уличного танца «Алмаз» (Талдомский г. о.), танцевальная студия «Юна-Спорт» (г.о. Дубна), студия танца «Ассоль» (Сергиево-Посадский г. о.), танцевальный коллектив DancePlace (Дмитровский г. о.).

В концертной программе приняли участие артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Партнеры мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», мобильное приложение по поиску творческих площадок для репетиций MUSbooking, информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.