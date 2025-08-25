Более 16 тыс человек посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье

В минувшие выходные XI международный фестиваль «Jazzовые сезоны» впервые прошел в музее-заповеднике «Архангельское». В этом году на фестивале работали сразу 2 сцены, где состоялись 14 выступлений российских и зарубежных джазовых коллективов, а также артистов других жанров со специальными программами. Среди исполнителей: легендарная французская группа GIPSY KINGS by André Reyes, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Петр Налич, Евгений Маргулис, Вадим Эйленкриг, Трио Даниила Крамера, группа Jazzirama из Узбекистана, Женя Любич и многие другие. Фестиваль посетило более 16 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Новое свое десятилетие Джазовые сезоны открыли с новой площадкой. При этом организаторы сохранили разнообразие и высокое качество программы — то, к чему привыкли его поклонники. В этом году в подмосковной усадьбе Архангельское выступили и известные джазовые артисты, и звезды нашей поп-сцены, исполняющие джаз, и зарубежные, но любимые в России, коллективы. Новая локация добавила Джазовым сезонам новых красок и, надеюсь, расширила круг друзей и зрителей. Уверен, что в Архангельском фестиваль будет активно развиваться и еще долго радовать жителей и гостей нашего региона», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

С 2018 года «Jazzовые сезоны» регулярно входят в топ-10 лучших джазовых фестивалей России под открытым небом.

«Джазовые сезоны» — наш самый атмосферный джазовый опен-эйр, который каждый год вдохновляет своей музыкой, гармонией и красотой тысячи людей! И мы счастливы, что с каждым годом их становится все больше! Фестиваль интенсивно развивается, и в этом году мы переехали на новое место — в невероятно красивый музей-заповедник «Архангельское». Здесь соединилось все: любовь к джазу, к природе, к публике и к артистам, которые у нас выступают. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма и личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Московской области наш фестиваль приобретает новые масштабы. Уверен, скоро мы сможем проводить несколько «Jazzовых сезонов» сразу в разных красивейших усадьбах Подмосковья», — поделился художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

Помимо насыщенной музыкальной части на фестивале работал музыкальный лекторий «Музторг», где можно было научиться играть на разных инструментах, а также была организована большая зона творческих и спортивных активностей для детей и всей семьи от Союзмультпарка, МТС Live, Хоккейной академии Фетисова, «Волонтеров культуры» и других партнеров «Jazzовых сезонов».

«Мы наполнили дополнительную программу Фестиваля множеством увлекательных занятий для всей семьи, чтобы зрители могли не только насладиться великолепной музыкой, но и научиться чему-то новому. Для юных гостей Фестиваля мы создали игровую карту-квест. Впервые на фестивале была представлена зона активностей для всей семьи от Конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Были организованы мастер-классы по танцам и театральному мастерству, прошли мастер-классы по живописи от Членов Союза художников России, а также выставка картин под открытым небом», — рассказал директор Фестиваля Роман Христюк.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области. Генеральный партнер — Сбер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.