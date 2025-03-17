Более 14 тыс экскурсий для 492 тыс человек провели в Подмосковье за прошлый год

14 марта в министерстве культуры и туризма Подмосковья состоялась встреча «Результаты экскурсионной деятельности за 2024 год в государственных музеях Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Во встрече приняли участие министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, заместители министра Ольга Саркисова, руководители Управлений министерства культуры и туризма Подмосковья, руководители и сотрудники государственных музеев региона.

«Шаг за шагом продолжаем начатую больше года назад работу по комплексному развитию экскурсионной деятельности в музеях Подмосковья, её адаптации под требования современности и цифровизации. Государственные подмосковные музеи первыми включились в эту работу и добились неплохих результатов. Особенно хочу отметить и поблагодарить тех, кто в короткие сроки модернизировал инструменты и методы экскурсионной работы, те музеи, которым удалось обновить и усилить свои экскурсионные хозяйства. Сами они уже почувствовали эффект от этого, в том числе, экономический», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На встрече подвели итоги работы министерства и музеев за прошедший год и наградили благодарственными письмами лучшие коллективы и сотрудников государственных музеев Московской области.

Одними из важных достижений работы в 2023–2024 годах стали: разработка единых методических рекомендаций для экскурсоводов, внедрение единой формы отчетности по экскурсионным показателям для музеев, мониторинг экскурсионной деятельности и перспективное планирование экскурсионного расписания, расширение перечня экскурсионных форматов, проведение мониторинга билетных систем музеев Подмосковья, благодаря чему улучшено взаимодействие с билетными операторами, запущен онлайн-сервис продаж экскурсий, автоматизированы процессы формирования отчетов. Разработана тестовая система рейтингования экскурсоводов. Для популяризации экскурсионных услуг на постоянной основе проводится обучение экскурсоводов в ведущих вузах, а министерство регулярно аттестует гидов.

На 2025 год запланировано увеличение посещаемости экскурсий и онлайн-продаж, формирование методических рекомендаций для научных сотрудников и методистов.

В Московской области работает 10 государственных музеев, в штате которых состоят 53 экскурсоводов. За 2024 год было проведено более 14 тыс. экскурсий, на которых побывали 492 тыс. человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.