Более 120 тыс редких и уникальных изданий хранятся в библиотеках Подмосковья

В библиотеках Подмосковья можно найти не только литературные новинки, но и старинные книги, прижизненные издания классиков и другие книжные редкости. Фонд редкой книги в подмосковных библиотеках насчитывает более 120 тыс. экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Только в Губернской библиотеке хранится более 50 тыс. редких книг. Основу фонда уникальных изданий составили экземпляры, поступавшие в первые годы советской власти из учреждений царской России и частных книжных коллекций, находившихся в подмосковных усадьбах. В числе старейших изданий — «Древняя российская идрография», выпущенная в 1773 году. Подписчиками этого издания были императрица Екатерина Великая, князь Александр Вяземский, писатель Александр Николаевич Радищев и многие другие известные российские государственные деятели и исторические личности.

Есть издания, попавшие в библиотеку из царской усадьбы Ильинское с экслибрисом великого князя Сергея Александровича Романова. Чудом сохранилась редкая книга «Мировые загадки» Эрнста Геккеля, знаменитого немецкого естествоиспытателя, приверженца учения Дарвина. Хранится в библиотеке вышедшая в 1890 году книга историка Василия Бильбасова «История Екатерины Второй», на которую был наложен арест по цензурным соображениям.

В Губернской библиотеке есть редкие издания Чехова, Толстого, Тургенева, Ахматовой, Цветаевой и других классиков русской литературы. Среди прижизненных изданий можно выделить книгу Владимира Маяковского, представляющую особую художественную ценность — это сборник стихотворений «Для голоса», который был выпущен в Берлине в 1923 году, оформленный художником Эль Лицицким. Книга является одним из лучших образцов русского конструктивизма в книгоиздании. Отдельную коллекцию составляют книги, изданные в годы Великой Отечественной войны. Таких насчитывается порядка 2 тыс. экземпляров.

Библиотеки муниципалитетов создают у себя Музеи Книги, где также можно встретить раритетные издания.

Так, в библиотеке Красноармейска организован Музей книги, в коллекцию которого вошли издания из библиотек городского округа, дары от жителей и гостей города и приобретения на аукционах. Самая старая книга датируется 1623 году и выпущена в Париже.

В Раменской центральной библиотеке хранятся редкие букинистические издания А. С. Пушкина.

Богатый фонд редкой книги собрали в библиотеке И. И. Лажечникова в Коломне. Там хранятся тома из первого полного собрания сочинений Ивана Александровича Гончарова, первое издание «Молодой гвардии» Александра Фадеева и множество других книжных раритетов.

В центральной библиотеке Пущино фонд редких книг начал формироваться с первых дней существования и составляет более 3000 единиц. Это прижизненные издания русских классиков, книги с автографами, маргиналиями, экслибрисами, печатями Берлинской королевской домашней библиотеки, материалы по восстанию декабристов 14 декабря 1825 г. — воспоминания участников и следственные дела.

Издания из фондов редкой книги, хранящиеся в библиотеках Подмосковья, являются не только уникальным материалом для чтения, но и представляют собой предмет научного изучения. Больше информации о библиотечном фонде Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.