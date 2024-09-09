Более 11 тыс человек посетили яблочно-книжный фестиваль в Коломне

Более 11 тыс. жителей и гостей округа Коломна посетили XII Международный яблочно-книжный фестиваль на минувших выходных. В этом году его темой стало «Угощение садом», сообщает пресс-служба администрации округа.

В литературный выходной в городе развернулось 15 площадок, на которых можно было пообщаться с писателями в открытой студии, прокатиться на библиотрамвае, познакомиться с новинками более чем 40 издательств, и, конечно, отведать блюда из эксклюзивного яблочного меню.

Насыщенный день объединил более 60 событий на различных площадках в исторической части города.

«Каждый год прихожу на фестиваль, жду его с нетерпением, посещаю лекции, не ухожу домой без книжной новинки. В этом году удалось послушать писателя Дениса Драгунского, мне, в силу профессии, было очень любопытно узнать его историю, а также некоторые приемы, которыми пользуется автор», — делится впечатлением от фестиваля филолог Елена Тропникова.

В день города, 14 сентября, яблочно-книжный фестиваль продолжит свою работу. Камерная программа фестиваля на этот раз сменит локацию и переместится в парк Мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.