В Шаховской появилась долгожданная «народная тропа»

Реализация проекта «Народная тропа» стала настоящим подарком для местных жителей. Новая тропинка, соединяющая улицу Садовая и улицу Центральная в Шаховской, значительно облегчила доступ к социально важным объектам, расположенным на этих улицах, включая школу. Теперь жители могут безопасно и удобно добираться до необходимых учреждений, не испытывая неудобств, связанных с отсутствием тротуара, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа «Народная тропа» — это эффективный инструмент для решения локальных проблем в сфере благоустройства, который позволяет учесть мнение жителей и реализовать проекты, действительно необходимые населению.

Администрация муниципального округа Шаховская активно поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества жизни населения, и в 2025 году планирует обустроить еще три аналогичных объекта в разных населенных пунктах муниципалитета.

Подобные инициативы демонстрируют внимание муниципальных властей к нуждам граждан и стремление создать комфортные условия для жизни и отдыха в районе. Создание удобных и качественных тротуаров способствует формированию благоприятной городской среды и улучшению общего облика населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.